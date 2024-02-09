500 тисяч мобілізованих війну не виграють, – Жорін про новий законопроєкт

Зміни до законодавства про мобілізацію необхідні, але називати конкретну кількість військових, яких треба мобілізувати неправильно, адже потреба у бійцях буде постійною.

Про це заявив заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін в ефірі проєкту "Тема з Наталією Мосейчук" коментуючи потребу у мобілізації 500 тисяч чоловіків.

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"Взагалі не можна називати цифри, бо це буде неправда. Кожен раз, яку ми цифру назвемо, ми дойдемо до того, що треба буде іншу", – зазначив Жорін.

"Люди в армії потрібні завжди"

За словами командира, в армії постійно потрібні люди, питання не вирішать навіть 500 тисяч людей.

"Ми що, 500 тисяч людей отримаємо і переможемо у війні? Ні, так не буде", – додав він.

У цьому контексті, за словами Максима Жоріна, українці мають усвідомити, що живуть в новій реальності, де люди в армії потрібні завжди.

Для перемоги українців у війні, Жорін вважає треба, щоб всі чоловіки стали на облік. Аби командування мало уявлення, хто може воювати і які функції виконувати.

"Після цього вже призивати в армію тих, хто там потрібен, а не тих, кого можна впіймати", – зауважив Жорін.

Що цьому передувало