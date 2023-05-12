Зменшення призовного віку в Україні: хто потрапить під мобілізацію

Той факт, що в Україні збираються зменшити призовний вік, викликав багато дискусій. У Генштабі та Міністерстві оборони аргументували свою позицію та пояснили необхідність цього кроку.

Що ж означає це на ділі, розібрався 24 Канал. Мова про проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" №9281.

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Законопроєкт пропонує зменшити граничний вік призовників з нинішніх 27 років до 25.

Після зниження граничного віку призовників до 25 років з'явиться досить серйозна велика група молодих людей, яких можна буде призвати до лав Збройних Сил України. А тому, цілком логічно, що таким чином у Генштабі намагаються продовжувати мобілізаційні зусилля.

Війна в Україні не припинилась, вона триває уже понад рік: ті військові, які воюють на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, потребують ротації.

Як пояснили, у Міноборони, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан і мобілізацію до 18 серпня 2023 року.

Зауважимо, що наразі чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу, але вони можуть добровільно підписати контракт з підрозділами Сил оборони України.

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