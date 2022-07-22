Літо буде дедалі спекотнішим ще щонайменше 40 років: невтішний прогноз від ООН

Можна помітити, що з кожним роком літо стає все більш спекотним. На жаль, ця тенденція буде продовжуватись.

Очільник Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас попередив, що теплові хвилі ставатимуть більш частішими та інтенсивнішими. Це літо вже встановило температурні рекорди в Європі.

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Складна кліматична ситуація

Таалас навів приклад того, що вперше стовпчики термометрів перевалили за +40 градусів у деяких регіонах Франції, Британії.

На Піренейському півострові все складніше навіть. Там температура сягала +47 градусів. Через таку спеку навіть є жертви, загинула понад тисяча людей.

Негативні кліматичні тенденції збережуться щонайменше до 2060 року. Теплові хвилі дедалі частішають через зміну клімату,

– заявив Петтері Таалас.

Він навіть порівняв кліматичну ситуацію зі спортсменом, якому колють допінг. Адже людство так само не зменшує темпи й далі випускає у земну атмосферу парникові гази.

Відповідно в ООН дали невтішний прогноз наслідків такого потепління. Там очікують, що постійно буде зростати навантаження на системи охорони здоров'я, лісові пожежі та пошкодження врожаю через аномальну спеку.

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