Кабмін скоротив ліміти бронювання: що змінилося для ОПК та енергетики

Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову щодо зміни правил бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Документ запроваджує обов'язкові перевірки критичності підприємств та створює новий Координаційний центр.

Згідно з оприлюдненою постановою на Урядовому порталі, міністерства та обласні адміністрації зобов'язані протягом 10 днів переглянути критерії критичності та аналізувати компанії, які вже мають цей статус.

Які зміни для підприємств?

Якщо підприємство втратить критерій, на підставі якого його визнали важливим для галузі чи територіальної громади, рішення про критичність скасують.

Загалом, є 13 визначених галузей – від оборонної промисловості й енергетики до IT, банків, медицини та зв'язку. Інші сфери можуть отримати статус лише за погодженням із Центром. Обласні адміністрації визначають статус лише для галузей від енергетики до транспорту. Для оборонної промисловості, IT, банків, медицини та зв'язку рішення ухвалює центральний орган.

Водночас чинні рішення про критичність залишатимуться в силі протягом свого строку, якщо їх не анулюють за результатами перевірки.

Повноваження нового Координаційного центру

В Україні створюють новий Координаційний центр із бронювання, який опікуватиметься питаннями надання та скасування статусу критично важливих підприємств. Також цей орган розглядатиме звернення щодо збільшення лімітів заброньованих робітників.

Процедура передбачає до 7 робочих днів на первинний розгляд документів державним органом. Після цього Координаційний центр матиме до одного календарного місяця на надання рекомендацій, а остаточне рішення ухвалюватимуть протягом 3 робочих днів.

Якщо підприємству погодили збільшення ліміту, але воно не забронювало працівників через Дія у встановлений строк, таке рішення втрачає чинність. Центр також зможе рекомендувати скасування критичності після звернень правоохоронних органів.

Ліміти для оборонного комплексу та енергетики

Для спеціально визначених підприємств оборонної промисловості та енергетики встановили ліміт бронювання на рівні 95%.

При цьому співробітники, які безпосередньо залучені до виробничих процесів, підлягають обов'язковому бронюванню, а перевищення норми у 95% можливе лише за окремим рішенням.

Для донорських проєктів передбачається бронювання не більше 50% команди і не більше 7 осіб, понад це вирішує держсекретар Кабміну.

Систематичне порушення керівником підприємства правил військового обліку стане підставою для відмови в розгляді пропозицій щодо збільшення лімітів. Урядовці рекомендують організаціям подавати документи завчасно.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше уряд фіналізував оновлені підходи до бронювання, аби зупинити маніпуляції та забезпечити ротацію бійців на фронті.