Без оновлення не працюватиме: у Міноборони розповіли про зміни у Резерв+
- У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною.
- Щоб далі успішно користуватися сервісами у застосунку, треба оновити Резерв+ до останньої версії.
Міністерство оборони України повідомило про те, що у релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною та надійною.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.
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Зміни в Резерв+
Щоб і надалі користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, потрібно оновити Резерв+ до останньої версії.
У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку,
– вказують там.
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В Міноборони зазначають, що оновити застосунок можна в App Store та Google Play.
Також рекомендують увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:
- iOS: Параметри ️– Програми ️– Резерв+ ️– Увімкнути фонове оновлення.
- Android: Відкрити Резерв+ в маркеті ️ – 3 крапки у правому верхньому куті ️– Автооновлення.