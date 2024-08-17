Зміни уряду щодо військового обліку: як стосуються чоловіків, що за кордоном
Джерело:Міноборони
Кабінет Міністрів запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку. Вони стосуються, зокрема, тих чоловіків, які наразі перебувають за кордоном.
Що саме зміниться, пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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Зміни щодо військового обліку
Уряд прийняв постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Згідно з документом, чоловіки від 17 до 25 років автоматично ставатимуть на військовий облік як призовники, зокрема і ті, хто перебуває за кордоном.
Тепер процес обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік,
– зазначила Катерина Черногоренко.
Також у межах цієї постанови є ще декілька нововведень пов'язаних зі військовим обліком. Зокрема:
- будуть верифіковані дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років за рахунок інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, Мін'юстом і Адміністрацією Державної прикордонної служби.
У Міноборони наголосили, що це актуалізує дані про людей і допоможе уникнути ситуацій, коли повістки приходять тим, хто помер, чи засуджений до позбавлення волі й перебуває за ґратами. Окрім того, допоможе виправить помилки щодо персональних даних.
- Чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг без проходження ВЛК.
Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном і оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах,
– підкреслили в оборонному відомстві.
- Актуальність військово-облікових документів для чоловіків 18 – 60 років, що перебувають за кордоном, будуть перевіряти через електронну інформаційну взаємодію з ДМС. Це дозволить уникнути помилок і людського фактора.