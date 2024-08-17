Зміни уряду щодо військового обліку: як стосуються чоловіків, що за кордоном

Кабінет Міністрів запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку. Вони стосуються, зокрема, тих чоловіків, які наразі перебувають за кордоном.

Що саме зміниться, пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Зміни щодо військового обліку

Уряд прийняв постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Згідно з документом, чоловіки від 17 до 25 років автоматично ставатимуть на військовий облік як призовники, зокрема і ті, хто перебуває за кордоном.

Тепер процес обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік,

– зазначила Катерина Черногоренко.

Також у межах цієї постанови є ще декілька нововведень пов'язаних зі військовим обліком. Зокрема:

будуть верифіковані дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років за рахунок інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, Мін'юстом і Адміністрацією Державної прикордонної служби.

У Міноборони наголосили, що це актуалізує дані про людей і допоможе уникнути ситуацій, коли повістки приходять тим, хто помер, чи засуджений до позбавлення волі й перебуває за ґратами. Окрім того, допоможе виправить помилки щодо персональних даних.

Чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг без проходження ВЛК.

Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном і оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах,

– підкреслили в оборонному відомстві.