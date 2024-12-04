Поштарі і не тільки: у Черкаському ТЦК розповіли, хто має право вручати повістки

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. У законодавстві чітко прописано, хто саме має право вручати повістки військовозобов'язаним. Нещодавно у цих правилах з'явилися зміни.

8 жовтня Кабмін вніс деякі зміни до вручення повісток поштою. Тепер їх мають вручати особисто у руки адресату, а на рекомендованому листі мають бути позначки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто", передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю очільника Черкаського об'єднаного міського ТЦК та СП Олега Тимошенка.

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Хто може вручати повістки

Як розповів Олег Тимошенко, поштарі вперше мають прийти до військовозобов'язаного і спробувати вручити повістку особисто. Якщо поштар не застав громадянина, тоді йому залишають повідомлення. Людина має 3 дні, аби забрати повістку з пошти.

Також очільник ТЦК уточнив, що відповідно до постанови КМУ №560, повістки можуть вручати уповноважені особи районних і державних адміністрацій, міської і сільської рад, керівники і відповідальні особи підприємств і навчальних закладів.

Правоохоронці не мають права вручати повістки. Водночас поліція може бути у групі оповіщення.

До слова, з 16 травня 2024 року Кабмін ухвалив постанову № 560 щодо нового порядку вручення повісток українським громадянам. Повістки тепер можуть бути надіслані Укрпоштою, вручатися цілодобово та в будь-якому місці, за порушення правил передбачені штрафи.