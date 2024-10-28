Єрмак назвав умову для переговорів з Росією: чи справді позиція України змінилась

Керівник Офісу Президента України зробив заяву щодо переговорів з Росією. За словами Андрія Єрмака, для початку переговорного процесу війська країни-агресора мають відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

У розмові з 24 Каналом юрист, аналітик Андрій Вігірінський пояснив, що означає нова заява керівника ОПУ.

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Чи змінилася позиція щодо переговорів

З погляду можливостей розвитку подій на полі бою заяви Андрія Єрмака не є передумовою зміни української позиції, чи взагалі початку комунікації. Аналітик зазначив, що це припущення про бажане, якого Україна хотіла б досягти як проміжну ланку для того, щоб починати говорити з позиції сили.

Нагадаємо, що мирний план, якого дотримується Україна, передбачає можливість початку проведення комунікації лише після того, як війська ворога будуть виведені на межі кордонів 1991 року, а не 2022 року.

Тобто моментом початку переговорів може бути відведення військ до лінії розмежування, яка існувала до 24 лютого 2022 року. У цій частині публічна поява Єрмака на динаміці трьох місяців начебто видозмінилася,

– зазначив Вігірінський.

Однак ця теза не нова, вона звучала від президента Володимира Зеленського. Потім від неї відмовилися на фоні Курської операції й зараз вона з'являється знову.

Зараз український медійний простір намагатиметься знайти, чи дійсно у нас змінюється позиція, чи не стає більш м'якою та конструктивною,

– мовив аналітик.

Втім, ключова проблема у тому, що змінилася позиція Росії до 4 областей України – Кремль вважає їх приєднаними до своєї території. Станом на початок 2022 року, ні Луганська, ні Донецька область не були приєднані до Росії всупереч міжнародному праву. Про Запоріжжя та Херсонщину взагалі мова не йшла.

Крім того, попри те, що російська пропаганда й Владімір Путін особисто розповідав, що питання Криму розв'язане у фінальній редакції так званих Стамбульських домовленостей питання Кримського півострову було повернене до дипломатичної повістки.

Наразі збройні сили Росія фізично перебувають на території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, розширюють плацдарм окупації у Луганській та Донецькій.

До слова, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що перш ніж розпочинати переговорний процес з росіянами потрібно перенести війну на територію Росії, завдавати більше ударів по російській території та отримати ще більше техніки.