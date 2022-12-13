Змінити місце реєстрації можна буде онлайн: Дія анонсувала нові корисні послуги для ВПО
Джерело:Дія
Тепер змінити місце проживання чи скасувати статус ВПО автоматично тепер можна в Дії. Для цього непотрібно буде збирати довідки та ходити у держоргани.
Більше не треба йти до органів соцзахисту, щоб отримати державні послуги для переселенців. Достатньо буде просто зайти в додаток Дія.
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Які послухи з'являться в Дії для ВПО
- Зміна місця реєстрації
Якщо ви переїхали в інше місто чи змінили адресу, повідомте про це державу за кілька кліків у Дії. Проте для того, щоб змінити місце реєстрації, потрібно перебувати за новою адресою фізично та підтвердити геолокацію.
- Скасування статусу ВПО
Це послуга для вимушено переселених українців, які повернулися додому.
Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували держпослуги швидко та якісно,
– повідомили в Дії.
Коли запрацюють зміни в додатку
Нові послуги для ВПО в Дії з'являться вже у вівторок 13 грудня. Якщо ввечері чи наступного дня ви побачите, що цих функцій досі немає, спробуйте оновити додаток.