Змінити місце реєстрації можна буде онлайн: Дія анонсувала нові корисні послуги для ВПО

13 грудня 2022, 16:42
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Джерело:

Дія

Тепер змінити місце проживання чи скасувати статус ВПО автоматично тепер можна в Дії. Для цього непотрібно буде збирати довідки та ходити у держоргани.

Більше не треба йти до органів соцзахисту, щоб отримати державні послуги для переселенців. Достатньо буде просто зайти в додаток Дія.

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Які послухи з'являться в Дії для ВПО

  • Зміна місця реєстрації

Якщо ви переїхали в інше місто чи змінили адресу, повідомте про це державу за кілька кліків у Дії. Проте для того, щоб змінити місце реєстрації, потрібно перебувати за новою адресою фізично та підтвердити геолокацію.

  • Скасування статусу ВПО

Це послуга для вимушено переселених українців, які повернулися додому.

Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували держпослуги швидко та якісно,
 – повідомили в Дії.

Зверніть увагу. Послуги доступні для українців, які мають довідку ВПО в Дії.

Коли запрацюють зміни в додатку

Нові послуги для ВПО в Дії з'являться вже у вівторок 13 грудня. Якщо ввечері чи наступного дня ви побачите, що цих функцій досі немає, спробуйте оновити додаток.

Автор: Анастасія Кушпіт