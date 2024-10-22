Чи змінять військові КНДР ситуацію на полі бою: Світан оцінив їхні можливості

Після укладання угоди про стратегічне партнерство з КНДР, Росія стала отримувати важке озброєння та ракети. А згодом з'явилась інформація і про підготовку північнокорейських військ для відправки на український фронт. Мовиться поки про обмежений контингент. Для залучення великої кількості іноземного війська росіянам потрібно буде багато часу.

Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що тема військових КНДР, це ще й поле для інформаційних маніпуляцій.

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Для впливу на фронт потрібні десятки тисяч людей

За словами Романа Світана, задля того, аби справити істотний вплив на перебіг бойових дій в Україні, Росії потрібно задіяти мінімум кілька нових бригад. У даному випадку північнокрейських. Але про таку кількість наразі і близько не мовиться, бо для підготовки настільки великого контингенту потрібні місяці.

Реагувати потрібно буде, коли на лінії фронту з'явиться від 10 тисяч вояків, тобто кілька бригад. Але навіть якщо зараз в КНДР почнуть готувати максимально можливий контингент, це станеться не раніше весни. Пів року на підготовку точно потрібно",

– зауважив Роман Світан.

При цьому, військовий експерт переконаний, що усі дії та переміщення ворожих союзників відомі та під контролем розвідки Сил Оборони України.

Картинка для "внутрішнього ринку"

З іншого боку, активну комунікацію про війська КНДР всередині Росії військовий експерт вважає частиною кампанії з відволікання уваги від негативних тенденцій, з якими стикається ворог. Мова про крах на міжнародній арені навіть в середовищі потенційних союзників. Відтак, тема армії КНДР, це спроба "продати" пересічним росіянам ідею, що "з нами цілий світ".

"Президент Казахстану Токаєв відмовився вступати в БРІКС. Це дуже серйозний удар по російському самолюбству. Також знайшов привід не їхати на нараду до Казані лідер Бразилії. Це свідчить про дуже негативну тенденцію серед прихильників Росії. І відповідно, у Путіна намагаються бодай якось пом'якшити інформаційно цей удар", – пояснив Роман Світан.

Своєю чергою, на думку військового експерта, Україна вміло використовує цей інформаційний привід. Бо залучення Росією до війни на українському фронті іноземних військ, це потужний додатковий аргумент для західних партнерів України. І стратегічна мета тут полягає в тому, аби домогтися більшої військової допомоги, а у перспективі залучення підрозділів європейських країн.

Нагадаємо, що Відправка військ Північної Кореї до України наближає світ до складних часів.