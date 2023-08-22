В Україні створять змішану медкомісію, яка допоможе повертати військовополонених

З російського полону повернули п'ятьох важкопоранених захисників та 12 тіл полеглих героїв. Україна ініціювала створення змішаних медкомісій, які допоможуть повертати з російського полону військових.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк та представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує 24 Канал.

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Україна репатріювала з полону 5 важкопоранених захисників

За словами представника Координаційного штабу Юрія Таранюка, до створення змішаних медичних комісій відповідальність за визначення діагнозів військовополонених, за їхню репатріацію за потреби лежить на національних медичних комісіях.

Україна повністю виконувала й виконує свої зобов'язання. Так, наприклад, 24 березня 2023 року ми в односторонньому порядку репатріювали 5 важкопоранених полонених, які підпадали під діагнози Женевських конвенцій. У відповідь Росія також передала на нашу сторону 5 полонених,

– повідомив Юрій Таранюк.

Разом з тим він звернув увагу на відсутність у Росії медичних комісій, або неналежну якість їх роботи.

Росія передала 12 тіл захисників, які вважались полоненими

За його словами, станом на сьогодні країна-агресор передала нам уже 12 тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в Росії.

"При цьому ніяких повідомлень зі сторони росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи чи наявність у тої сторони медичної комісії", – додав Таранюк.

Україна ініціювала створення змішаних медкомісій

Робота таких комісії передбачається Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими. Це рішення допоможе проводити обмін полоненими з Росією. Про ініціативу розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Він зазначив, що це третій випадок в історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива. В Україні сподіваються, що змішані медкомісії допоможуть звільняти українських полонених, а Росії — повертати своїх.

Довідка. Згідно з Женевською конвенцією, змішані медичні комісії повинні складатися з трьох членів:

двоє – громадяни нейтральної країни,

а третій призначається державою, яка утримує полоненого.

Кандидатури нейтральних членів комісії повинні бути схвалені сторонами конфлікту, які повідомляють про свою згоду Міжнародному комітетові Червоного Хреста й державі-покровительці. Бажано, щоб один з нейтральних членів був хірургом, а інший – терапевтом.

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Більше про те, як працюватиме комісія

Змішана комісія має оглядати військовополонених та пропонувати репатріації. Держава, яка утримує полоненого, зобов'язана виконати рішення змішаних медичних комісій упродовж 3 місяців після висновку.

У Координаційному штабі наголосили, що Україна до цього швидко повертала важкопоранених росіян. Загалом у результаті перемовин вже вдалося повернути майже 2600 військових та цивільних з російського полону.

Але надалі повернення поранених має відбуватися не на умовах перемовин обмінів, а за допомогою змішаних медичних комісій,

– зазначив Юрій Таранюк.

Зараз з української сторони відбувається укомплектування комісій. Це перший досвід для України, за словами Таранюка, було багато юридичних питань.

Він уточнив, що в Україні буде створено 2 комісії для огляду росіян, загальною кількістю 6 людей. Комісія буде визначати стан і діагноз полоненого, також може рекомендувати репатріювати полоненого або відправити на лікування до нейтральної країни, якщо Росія буде згодна. Репатріація можлива тільки згоди полоненого.

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