Зеленський відповів, чи стурбований зміною фокусу на Гренландію
- Зеленський прокоментував можливе зміщення уваги світу з України на Гренландію.
- Президент підкреслив, що Київ поважає суверенітет Данії та виступає за дипломатичне розв'язання питань.
Останнім часом на міжнародній арені активніше заговорили про Гренландію, а точніше намагання США встановити контроль над островом. Так, фокус уваги дещо перемістився з війни в Україні.
Проте ці проблеми не є взаємозамінними. Про таке Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів. Подробиці розповідає 24 Канал.
Що каже президент про зміщення фокусу на Гренландію?
Глава держави пояснив, що попри очевидну стурбованість через будь-який "розфокус" у світовій політиці, варто пам'ятати про повномасштабну війну та конкретного агресора й цілком конкретні жертви.
Тож, за словами Зеленського, варто працювати над посиленням тиску на Росію та підсиленням України. Адже альтернативних інструментів завершення війни – немає.
Президент додав, що Київ поважає Данію, її суверенітет та територіальну цілісність.
Хочу, щоби Америка почула Європу саме в форматі дипломатії. Я думаю, так і станеться, і дуже вірю, що не буде великих загроз,
– резюмував Зеленський.
Цікаво! Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу європейських лідерів, закликавши їх зосередити увагу на підтримці України, а не на дискусіях довкола Гренландії.
США зазіхають на Гренландію: останні новини
Ситуація загострилася після того, як адміністрація Трампа запровадила нові торгівельні мита щодо країн, які виступили на боці Копенгагена та Гренландії. Це рішення викликало різку реакцію серед союзників США по НАТО. Пре'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Макрон заявили, що подібні економічні погрози є неприйнятними у відносинах між партнерами.
На тлі тарифного тиску з боку США в Німеччині також заговорили про можливість перегляду умов розміщення американських військових баз, зокрема підвищення плати за їх оренду.
Інтерес Трампа до Гренландії у Вашингтоні пояснюють стратегічними міркуваннями. Так, президент США прагне не допустити посилення впливу Росії або Китаю на цей регіон, який має важливе геополітичне та безпекове значення.