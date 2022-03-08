Зміцнення обороноздатності та санкції проти Росії: Кулеба провів розмову з британською колегою

Дмитро Кулеба у ніч на 8 березня повідомив, що провів розмову з Ліз Трасс – очільницею МЗС Великої Британії. Міністри обговорили зміцнення обороноздатності України.

Деталями розмови Кулеба поділився у твіттері. Міністр зауважив, що вдячний Великій Британії за підтримку у цей критичний час.

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Телефонна розмова з Ліз Трасс. Обговорили практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України. Я підкреслив нагальну потребу ввести нові санкції проти Росії за її тривалі варварські військові злочини в Україні,

– заявив Кулеба.

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