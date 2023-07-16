"Де*іли": у розвідці відреагували відомою фразою Лаврова на атаку окупантів на Зміїний
Днями окупанти завдали удару фугасною бомбою по острову Зміїний. На це вже відреагували в українській розвідці.
Так, представник ГУР МО України Андрій Юсов процитував відому фразу міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова про "де*ілів". Про це він висловився в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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У ГУР процитували Лаврова через атаку окупантів на Зміїний
Як відомо, 13 липня російські терористи скинули на Зміїний фугасну бомбу. Однак жодної військової доцільності в цих ударах не було.
Тут можна лише процитувати Лаврова – "де*іли". Жодної військової доцільності в цих ударах не було. Острів перебуває під повним контролем України. Там не дислокувалося озброєння та особовий склад. Але зрозуміло, що скрізь, де є український прапор, росіяни вбачають величезну загрозу для себе,
– сказав Юсов.
Зазначимо, що Юсов згадав відому фразу Лаврова, яку він сказав у 2015 році під час пресконференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром. Тоді він пробурмотів: "Де*іли, бл*дь", але забув, що сидить біля увімкнутого мікрофона.
Яка ситуація на острові Зміїний: останні новини
- Володимир Зеленський у 500-й день повномасштабної війни відвідав острів Зміїний. Разом з керівником Офісу Президента він вшанував Героїв, які віддали своє життя, захищаючи острів.
- 13 липня Наталія Гуменюк повідомила, що на світанку російські окупанти скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний. Ворог завдав удару не лише заради терору.
- За словами Гуменюк, найімовірніше, ці "знаки уваги" пов'язані з майбутньою зерновою угодою.
Нагадаємо, що 30 червня 2022 року Сили оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів.
4 липня на острові висадились українські військові та повернули на Зміїний український прапор. Вночі та вранці 7 липня на острів зайшла зведена група українських військових. Вони оглянули місцевість, зібрали дані про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби. Також над Зміїним замайорів прапор 73-го центру спеціального призначення ССО України.