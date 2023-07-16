"Де*іли": у розвідці відреагували відомою фразою Лаврова на атаку окупантів на Зміїний

Днями окупанти завдали удару фугасною бомбою по острову Зміїний. На це вже відреагували в українській розвідці.

Так, представник ГУР МО України Андрій Юсов процитував відому фразу міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова про "де*ілів". Про це він висловився в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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У ГУР процитували Лаврова через атаку окупантів на Зміїний

Як відомо, 13 липня російські терористи скинули на Зміїний фугасну бомбу. Однак жодної військової доцільності в цих ударах не було.

Тут можна лише процитувати Лаврова – "де*іли". Жодної військової доцільності в цих ударах не було. Острів перебуває під повним контролем України. Там не дислокувалося озброєння та особовий склад. Але зрозуміло, що скрізь, де є український прапор, росіяни вбачають величезну загрозу для себе,

– сказав Юсов.

Зазначимо, що Юсов згадав відому фразу Лаврова, яку він сказав у 2015 році під час пресконференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром. Тоді він пробурмотів: "Де*іли, бл*дь", але забув, що сидить біля увімкнутого мікрофона.

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Володимир Зеленський у 500-й день повномасштабної війни відвідав острів Зміїний. Разом з керівником Офісу Президента він вшанував Героїв, які віддали своє життя, захищаючи острів.

13 липня Наталія Гуменюк повідомила, що на світанку російські окупанти скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний. Ворог завдав удару не лише заради терору.

За словами Гуменюк, найімовірніше, ці "знаки уваги" пов'язані з майбутньою зерновою угодою.

Нагадаємо, що 30 червня 2022 року Сили оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів.

4 липня на острові висадились українські військові та повернули на Зміїний український прапор. Вночі та вранці 7 липня на острів зайшла зведена група українських військових. Вони оглянули місцевість, зібрали дані про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби. Також над Зміїним замайорів прапор 73-го центру спеціального призначення ССО України.