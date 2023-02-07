У розвідці Британії назвали головну мету великого наступу Росії та її перспективи
Джерело:Міноборони Британії
У британській розвідці зазначають, що Росія навряд чи відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Там вказали на проблеми Росії з озброєнням.
Малоймовірно, що Росія буде спроможна наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів, заявляють у Міноборони Британії.
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У росіян проблеми з боєприпасами
Зокрема, там наголошують, що оперативною метою Росії майже є захоплення решти утримуваних Україною частин Донецької області.
Проте, окупантам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це може бути пов'язано з тим, що загарбникам зараз не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, які необхідних для успішних наступальних дій.
У Міноборони Британії оцінили можливості армії окупантів
У зведенні міноборони Британії наголошують, найвище командування, ймовірно, розробляє плани, що вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний і професійний тиск, стверджується у зведенні.
Російські лідери, ймовірно, і надалі вимагатимуть масштабних наступальних дій. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни протягом найближчих тижнів,
– вважає британська розвідка.
Чи готується Росія до повторного наступу: останні новини
- Нагадаємо, що нещодавно неназваний радник ЗСУ заявив Financial Times, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів, тобто до 15 лютого, що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти.
- Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 лютого заявив, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.
- "Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі", – сказав глава держави.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що залишається висока ймовірність того, що Росія розпочне можливе нове вторгнення вже у лютому. За його словами, Сили оборони очікують можливий новий наступ до 24 лютого.
- Резніков наголосив, що росіяни люблять символізм, тому можуть повторно атакувати Україну цього лютого. Однак він наголосив, що Україна готова дати відсіч ворогу.