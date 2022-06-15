Зможемо говорити про перевагу, – Жданов назвав умови переломного моменту на Сході

Створити переламний момент на фронті може артилерія, мовимо не лише про ствольну, а й про реактивну артилерію. Реактивна артилерія нам потрібна великого калібру та далекобійна, йдеться саме про установки HIMARS.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що чим більше такої зброї нам поставлять, тим швидше ми вирівняємо паритет на полі бою.

Читайте також Окупанти знову вдарили з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому

"Не скажу, що нам потрібна така ж кількість зброї, як у нашого ворога – ми воюємо якісно, а не кількісно. Проте нам треба бодай мінімально забезпечити себе важкою зброєю," – додає Жданов.

Як тільки РСЗВ з'являться на лінії вогню, то ми одразу отримаємо перевагу в тому, що зможемо завдавати ворогу втрат у найближчій глибині – 40-50 кілометрів,

– повідомляє військовий експерт.

Олег Жданов додає, що на цій глибині зосереджені основні резерви російських військ, там базуються й військові частини, а також вся техніка, включно із боєприпасами та вузли зв'язку.

Як тільки ми почнемо вражати тилове забезпечення ворога, тоді й окупанти не зможуть ефективно продовжувати атакувати, резюмує військовий експерт Олег Жданов.

Окупанти із важкої артилерії атакують цивільне населення

В ніч на 15 червня окупанти обстріляли з "Ураганів" Криворізький район, вдаривши по житлових кварталах Апостолівської громади.

За попередніми даними, в Апостоловому загинули 4 чоловіків, ще 1 потрапив до лікарні з пораненнями. Внаслідок нічого обстрілу у місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу також була всіяна касетними боєприпасами, на місці працювали піротехніки.

До слова Окупанти знову вдарили з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому

У Новомосковському районі також були 2 "прильоти". Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури й дачні будинки. На щастя, постраждалих немає.

Ситуація у Сєвєродонецьку стабільно важка

Зранку 15 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ боронять Сєвєродонецьк та не дають ворогу прорватися до Лисичанська. Росіяни обстріляли будівлю заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Минулої доби там зруйнували щонайменше 8 будинків.

14 червня керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що на території "Азоту" перебувають українські захисники, які тримають оборону в промисловій зоні міста. Там також залишаються 500 мирних мешканців.

Раніше повідомляли, що за більш ніж місяця важких боїв, російські війська захопили більшу частину Сєвєродонецька.

Яка зброя допоможе нам у війні з російськими окупантами: дивіться відео розмови із Олегом Ждановим