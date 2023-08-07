Змусити український народ не вдасться, — Буданов про ризик примусу до миру

Німецьке видання Die Welt писало, що взимку Захід нібито буде тиснути на Україну для припинення війни. Таку заяву ЗМІ вже прокоментував начальник ГУР.

Кирило Буданов зазначив, що при бажанні можна зробити багато кроків, які ускладнять наше становище .Однак, українське суспільство не зможуть змусити до миру.

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Не зможуть зупинити людей

Змусити український народ, українське суспільство до миру їм не вдасться. Можуть бути створені штучні умови, за яких кількість жертв у нашій країні значно зросте, як і проблеми. Тобто менше боєприпасів, менша підтримка економіки,

– зазначив начальник ГУР.

Також додав, що це чисто технічні речі, але вони не зможуть зупинити українців. Окрім того, Буданов порадив людям, які намагаються проштовхнути такі наративи, особливо через ЗМІ, подумати, що буде, якщо Україні з якихось причин не вдасться повернути свої території. Зокрема, як це вплине на країни замовників.

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Умова для дипломатичного завершення війни

Український лідер зазначив, що наша держава не виключає дипломатичного завершення війни. Однак, лише за однієї умови.

"Якщо Росія вийде з нашої території – включиться дипломатія",– підкреслив Володимир Зеленський.