Чіпляються за цей клаптик суші, – Гуменюк сказала, яка мета росіян на Кінбурнській косі

З Кінбурнської коси росіяни б'ють по протилежному березі, обстрілюючи території Очаківської та Куцурубської громад. У такий спосіб ворог намагається відвертати увагу Сил оборони від лівого берега Дніпра.

Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила, з якими складнощами стикається ворог на Кінбурнській косі та чому боїться втратити цю територію.

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Пріоритет росіян

Окупаційна армія продовжує тероризувати мирне населення на правобережжі Херсонщини обстрілами з мінометів та артилерії. На цьому напрямку для російських загарбників принципово важлива акваторія Очаківської громади. Адже постійні обстріли цієї території стримують розвиток судноплавства у Миколаївській області на цьому сегменті майбутнього навігаційного коридору.

Здорова практика, яка себе виправдала. Використання навігаційних коридорів під забезпеченням Сил оборони на Одещині переконало судновласників у тому, що як тільки ЗСУ заявлять, що це безпечний напрямок, то можна долучати й Миколаївські порти. Це буде потужний сигнал для розвитку української економіки,

– мовила Гуменюк.

Перевезення морем надзвичайно важливі й вигідні в економічному сенсі. Отже, для ворога пріоритет – не допустити в акваторії Очаківської громади відновлення судноплавства.

Тому окупанти чіпляються за цей клаптик суші, за Кінбурнську косу й продовжують терор,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Водночас у росіян там виникають складнощі з логістикою. Кінбурнська коса з'єднується з материковою частиною тимчасово окупованої Херсонської області, а розташування на лівому березі Дніпра російських військ нібито мало б полегшити ворогу роботу на цьому напрямку. Однак через географію та ландшафт коси окупанти часто потерпають через брак боєприпасів, а іноді навіть питної води не вистачає.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини