Значна частина німців не підтримує постачання Україні танків Leopard 2
Джерело:RND
Україна вже декілька місяців просить у Німеччини танки Leopard 2. Втім, у ФРН досі відмовляється їх надавати. Значна частина німців проти постачання цих танків нашій державі.
Майже половина німців висловилися проти передання Україні танків Leopard 2. Про це свідчать результати опитування YouGov.
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45 % німців не підтримують передання Україні танків
Згідно з опитуванням 45% громадян Німеччини висловилися проти постачання в Україну бойових танків Leopard 2. Натомість 33 % – виступили "за". Тим часом 22% опитаних взагалі не мають певної думки з цього приводу.
Цікаво, що в опитуванні YouGov постачання Leopard 2 схвалили однозначно лише виборці партії Зелених. Зокрема , 50 % "за" і лише 25 % "проти". Натомість в інших двох партіях коаліції більшість складають саме противники.
Опитування показує, що найбільший розкол спостерігається серед соціал-демократів. Зокрема 41% "проти", 40% – "за". Зауважимо, щодо партії СДПН належить і канцлер Олаф Шольц. До речі, з лав його двох менших партнерів по коаліції – Зелених та ВДП лунають неодноразові заклики все ж таки відправити Leopard 2 в Україну. За це виступає і найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС.
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Коротко, що треба знати про постачання Україні Leopard 2: останні новини
- Наша держава потребує "Леопардів". Ці танки технологічно кращі за більшість російських машин. Вони обладнані досконалою системою управління вогнем і мають гарну далекобійну 122-міліметрову гармату з хорошими бронебійними снарядами.
- 6 грудня очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot та БМП Marder.
- Уже наступного дня у США заявили, що підтримують передання Україні танків Leopard 2. Втім, наголосили, що це має відбуватися за ініціативи Німеччини.
- Пізніше Дмитро Кулеба повідомив, що, на жаль, тема танків постачання досі "табу". Берлін вагається, чи передавати їх Україні. Однак наші дипломати працюють над цим питанням.
- Олаф Шольц заявив, що Німеччина не передаватиме Україні танки західного зразка в односторонньому порядку. Мовляв, до тих пір, поки таку техніку не нададуть нашій державі інші партнери.