Знаменита співачка Арета Франклін при смерті, – ЗМІ

Американська співачка Арета Франклін майже при смерті. Знаменита виконавиця перебуває у своєму будинку в Детройті в оточенні близьких і рідних.

Про це повідомив кінокритик Роджер Фрідман у своїй колонці на порталі Showbiz 411.

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За його словами, 76-річна "королева соулу" серйозно хвора. Рідні Франклін просять шанувальників помолитися за неї.

У 2010 році у співачки діагностували рак. Її останній виступ відбувся в листопаді 2017 року для фонду боротьби зі СНІДом, заснованого співаком Елтоном Джоном.

Хто така Арета Франклін? Відома соул і ритм-енд-блюз-співачка. Перша жінка, ім'я якої з'явилося у Залі слави рок-н-ролу. У 2008 році журнал Rolling Stone визнав Арету Франклін найвидатнішою співачкою в історії.