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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

Знамените плаття Одрі Хепберн з фільму "Сніданок у Тіффані" модернізували на показі Givenchy

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Одрі Хепберн
Одрі Хепберн / Фото з відкритих джерел

У неділю, 1 липня, відбувся показ зимової кутюрної колекції Givenchy у парку Національного архіву Франції. Новий креативний директор бренду Клер Келлер присвятила її засновнику модного дому Юберу де Живанши, який помер 11 березня 2018 року.

Про це пише видання Harper's Bazaar.

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Його спадщина – грандіозне свято. Всі знають його роботу з Одрі, і все ж для мене це була особлива подорож, в якій я вивчала і переосмислювала це,
– розповіла Келлер перед початком показу.

На подіумі можна розпізнати наряди авторства Юбера. До прикладу, лаконічній сукні з "Сніданку у Тіффані", яке у фільмі героїня Одрі носила з перлами, Келлер пришиває капюшон, а в саму спідницю додає ще один шар тканини – срібляста з паєтками і блискітками.

Givenchy
Givenchy

Givenchy
Givenchy

Одрі Хепберн у знаменитій сукні від Givenchy
Одрі Хепберн у знаменитій сукні від Givenchy

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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