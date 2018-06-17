Знамениті моделі вийшли на подіум у міні-сукнях Versace: яскраві кадри

Популярні моделі та блогери Кендалл Дженнер та Белла Хадід покрасувались на міланському подіумі під час Тижня моди. Манекенниці представили вбрання від відомого бренду Versace.

Мілан щороку перетворюється на центр світової моди, адже в італійському місті проходить Тиждень моди. Кожен дизайнер намагається здивувати своїх високоповажних прихильників новими вбраннями, а знамениті бренди змагаються у незвичних рішеннях.

Читайте також: Відкриття першого магазину H&M в Києві: деталі підготовки

Окрім цього, під час Міланського тижня моди ведеться боротьба за найуспішніших моделей світу, які радо виходять на подіум, представляючи іменитих дизайнерів. Так, Белла Хадід та Кендалл Дженнер засвітились на презентації нової колекції Versace. Зірки виглядали розкішно у стильних міні-сукнях, демонструючи своє струнке тіло та майстерність манекенниць.

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) 16 Чер 2018 р. о 12:17 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 16 Чер 2018 р. о 12:23 PDT

Загалом колекція весна-літо 2019 від Versace відзначилась яскравими принтами як в жіночих вбраннях, так і в чоловічих. Стильні аксесуари та незвичні дизайнерські рішення – такими прихильники зустрінуть новинки бренду.

Допис, поширений Versace (@versace) 16 Чер 2018 р. о 12:21 PDT

Допис, поширений The Society Management (@thesocietynyc) 16 Чер 2018 р. о 1:03 PDT

Допис, поширений De Quem é o Look? (@dequemeolook) 16 Чер 2018 р. о 1:46 PDT