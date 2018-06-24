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Знаменитий дует "Алібі" задумався про повернення на велику сцену

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Сестри Завальські з гурту "Алібі"
Сестри Завальські з гурту "Алібі" / Instagram / @angelina_zavalskaya

Український музичний гурт "Алібі", до складу якого входять сестри Завальські – Ганна й Ангеліна, вирішили добре подумати про повернення на співочу сцену.

Про це українські співачки повідомили в інтерв’ю для "Світського життя", передає ТСН.

За словами артисток, вони, можливо, відродять гурт "Алібі", але вже у новому форматі.

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Насправді дует п'ять років разом не з'являвся на сцені. Але ми не казали, що ми припинили своє існування. Це було три крапки, а не крапка. Але декрет один, другий, третій. А зараз подумаємо, бо ностальгія є,
– зазначила Ангеліна Завальська.

 

Під час театральної прем’єри "Орестея" чоловіка Анни – Дмитра Саратського, жінки знову вийшли на сцену і їм неймовірно сподобалось знову працювати разом. Протягом 5 років перерви їм неодноразово дзвонили та запрошували виступати в Україні та за її межами.

"Нам сподобалося відчувати одна одну на сцені і сподобалася реакція публіки. Тому наразі ми не будемо розкривати секрети, але ми думаємо про те, як продовжити цю історію", – додала Ганна.

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Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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