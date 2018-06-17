Знаменитий голлівудський холостяк Леонардо Ді Капріо одружується, – ЗМІ

43-річний кіноактор Леонардо Ді Капріо отримав репутацію закоренілого холостяка. Чоловік ще жодного разу не був одруженим, проте одній дівчині таки вдалося підкорити серце Леонардо. Нею стала 20-річна модель Каміла Морроне.

Про це повідомляють західні ЗМІ, які напередодні дізналися про спільну вечерю в ресторані пари і батьків дівчини.

Читайте також: Х'ю Грант вперше одружується

До прикладу, видання Daily Mail пише, що Леонардо Ді Капріо разом з Камілою, її мамою – Люсилою Альвес і вітчимом – Аль Пачіно вечеряли разом у ресторані в Беверлі Хілз. ЗМІ стверджують, що це була святкова вечеря на честь заручин коханих.



Каміла Морроне



Каміла Морроне

Нагадаємо, що мама моделі вже більше 10 років зустрічається з Аль Пачіно. Саме в його домі Ді Капріо познайомився з Камілою, адже часто буває в гостях в друга. Варто додати, що роман актора з молодою моделлю триває вже півроку – зустрічатися вони почали ще наприкінці 2017 року, хоча на публічних заходах вони разом не з'являються.