14:37
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Знаменитий Кустуріца вдруге приїхав до Криму та назвав його "російським"

44
Емір Кустуріца виступить у Криму
Емір Кустуріца виступить у Криму / Фото з вільних мереж

У середу, 22 серпня, всесвітньо відомий сербський режисер і музикант Емір Кустуріца прибув до окупованого Криму. Кустуріца разом зі своєю фолк-рок-групою The No Smoking Orchestra виступить в концертом у залі "Ювілейний" в окупованій Ялті.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Журналісти, які зустрічали режисера, розповіли, що він похвалив новий термінал аеропорту "Сімферополь" і назвав російського лідера Володимира Путіна "хорошим президентом".

Читайте також: Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список

Напередодні приїзду на окупований півострів Кустуріца в інтерв'ю російським ЗМІ прокоментував ймовірність накладення на нього санкцій за візит у Крим.

Я далеко не єдиний артист, який приїжджає в Крим з концертом, тому справа не в побоюванні. А взагалі, в житті є сенс, коли є свобода – свобода робити так, як хочеш, і нічого не боятися. Я завжди роблю так, як вважаю за потрібне,
– заявив режисер.

Окрім того, Кустуріца заявив, що Крим завжди був територією Росії. Режисер також не виключив, що у майбутньому півострів може стати знімальним майданчиком для його нового фільму, повідомляє Tsargrad.tv.

Мені сказали, що тут можна робити фільм. Чому ні? Мені дуже мило, що Крим російський. Це територія, яка завжди була російською,
– наголосив режисер.

Зазначимо, що це не перший візит Кустуріци до окупованого Криму. Так, він разом зі своїм гуртом виступав в окупованій Ялті у 2017 році. Після цього Кустуріца потрапив до бази даних українського сайту "Миротворець".

Окрім того, Кустуріца відкрито заявляв, що Крим є частиною Росії.

Хто такий Емір Кустуріца? Югославський та сербський музикант, кінорежисер і актор кіно, відзначений нагородами найбільших кінофестивалів Європи. Крім роботи в кіно, Кустуріца відомий як учасник фолк-рок-групи The No Smoking Orchestra. Як режисер він зняв 10 повнометражних фільмів, серед яких "Час циган" і "Чорна кішка, білий кіт". Його стрічка "Андеграунд" в 1995 році виграла "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини України LifeStyle Ялта Музика Кіно Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
сьогодні, 13:00 Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
Павло Казарін
Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
сьогодні, 12:02 Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
Ілля Кенігштейн
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
сьогодні, 11:03 Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
Борис Немировський
Пам’ятні дати 2018 року, які повинен знати кожен українець
сьогодні, 10:01 Пам’ятні дати 2018 року, які повинен знати кожен українець
Євгенія Мазур
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Встановлено новий рекорд відвідуваності Ліги Європи, матч "Динамо" – у топ-5
 24 лютого 2017 , 19:54
"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею"
 2 квітня 2017 , 21:21
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук