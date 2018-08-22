Знаменитий Кустуріца вдруге приїхав до Криму та назвав його "російським"

У середу, 22 серпня, всесвітньо відомий сербський режисер і музикант Емір Кустуріца прибув до окупованого Криму. Кустуріца разом зі своєю фолк-рок-групою The No Smoking Orchestra виступить в концертом у залі "Ювілейний" в окупованій Ялті.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Журналісти, які зустрічали режисера, розповіли, що він похвалив новий термінал аеропорту "Сімферополь" і назвав російського лідера Володимира Путіна "хорошим президентом".

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Напередодні приїзду на окупований півострів Кустуріца в інтерв'ю російським ЗМІ прокоментував ймовірність накладення на нього санкцій за візит у Крим.

Я далеко не єдиний артист, який приїжджає в Крим з концертом, тому справа не в побоюванні. А взагалі, в житті є сенс, коли є свобода – свобода робити так, як хочеш, і нічого не боятися. Я завжди роблю так, як вважаю за потрібне,

– заявив режисер.

Окрім того, Кустуріца заявив, що Крим завжди був територією Росії. Режисер також не виключив, що у майбутньому півострів може стати знімальним майданчиком для його нового фільму, повідомляє Tsargrad.tv.

Мені сказали, що тут можна робити фільм. Чому ні? Мені дуже мило, що Крим російський. Це територія, яка завжди була російською,

– наголосив режисер.

Зазначимо, що це не перший візит Кустуріци до окупованого Криму. Так, він разом зі своїм гуртом виступав в окупованій Ялті у 2017 році. Після цього Кустуріца потрапив до бази даних українського сайту "Миротворець".

Окрім того, Кустуріца відкрито заявляв, що Крим є частиною Росії.

Хто такий Емір Кустуріца? Югославський та сербський музикант, кінорежисер і актор кіно, відзначений нагородами найбільших кінофестивалів Європи. Крім роботи в кіно, Кустуріца відомий як учасник фолк-рок-групи The No Smoking Orchestra. Як режисер він зняв 10 повнометражних фільмів, серед яких "Час циган" і "Чорна кішка, білий кіт". Його стрічка "Андеграунд" в 1995 році виграла "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю.