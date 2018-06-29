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Знаменитий Пірс Броснан назвав найкращого актора на роль Джеймса Бонда

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Пірс Броснан в ролі Джеймса Бонда (архівне фото)
Пірс Броснан в ролі Джеймса Бонда (архівне фото) / Фото з відкритих джерел

Виконавець ролі Джеймса Бонда у 1995-2002 роках – Пірс Броснан, поділився власною думкою, хто з сучасних акторів зможе зіграти спецагента в наступних роках.

Про це повідомляють на Metro.

Як відомо, Деніел Крейг востаннє зіграє Джеймса Бонда у 2019 році, після чого творці франшизи можуть продовжити пошуки ідеального кандидата на роль агента 007. Актор Пірс Броснан, який зіграв у чотирьох стрічках про Джеймса Бонда зазначив, що Крейг в останніх чотирьох фільмах чудово виконував свою роль.

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"Деніел Крейг був неймовірним Джеймсом Бондом. Він має відмінну фізичну форму, він потужний. Дивлячись на нього, ми дійсно вірили, що він може вбити людину", – прокоментував Пірс.


Деніел Крейг в ролі Джеймса Бонда

Броснан водночас підкреслив, що 40-річний кіноактор Том Харді є ідеальною кандидатурою на роль нового Бонда.

Думаю, що наступним агентом 007 може стати Том Харді. Я безумовно хотів би бачити його в цій ролі. Нам потрібен актор, який може робити все те, що я перерахував, – те, що характеризує Бонда,
– додав кіноактор.

В мережі вже навіть почали з’являтися постери фанатів, на яких зображений британець Том Харді.


Том Харді на постері фанатів в ролі Джеймса Бонда

Нагадаємо, що у серпні 2017 року сам кіноактор Деніел Крейг в одному з ток-шоу підтвердив інформацію, що знову стане Джеймсом Бондом у майбутній стрічці. Тоді ж він і заявляв, що це буде його останній фільм в ролі суперагента. В травні 2018 року кіностудія MGM офіційно підтвердила інформацію, що актор вп’яте зіграє Джеймса Бонда.

Зйомки 25 картини про легендарного агента 007 розпочнуться в грудні цього року, а прем'єра фільму офіційно запланована на 25 жовтня 2019 року.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Джеймс Бонд
Джерело: 24 Канал
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