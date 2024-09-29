Зеленський пояснив свої сумніви щодо того, що Трамп знає, як закінчити війну в Україні

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Дональд Трамп насправді не знає, як закінчити війну в Україні. Після зустрічі з політиком президент України пояснив свої слова.

За його словами, лише ті, хто бачив війну на власні очі, знають, як її закінчити. Про це глава держави розповів в інтерв'ю для американського телеканалу Fox News під час свого візиту до США.

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Чи знає Трамп, як закінчити війну

23 вересня Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю журналісту The New Yorker. Там він заявив, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, "навіть якщо йому так здається".

Згодом Зеленський пояснив свої сумніви.

Ми розуміємо набагато краще, ніж будь-хто, зокрема й Дональд Трамп, що відбувається в Україні та як зупинити його (Путіна, – 24 Канал). Це важко зрозуміти… Попри всю нашу повагу до Сполучених Штатів, ми знаходимося на великій відстані. Якщо ви не у війні, ви не зможете зрозуміти,

– сказав Зеленський у новому інтерв'ю.

Глава держави наголосив, що Україна до повномасштабного вторгнення та зараз – це дві різні країни. Президент переконаний, що не відвідавши Україну під час війни, неможливо насправді зрозуміти, як зупинити Путіна.

До слова, раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифиров розповів, що президент зміг передати план перемоги Джо Байдену та обом кандидатам у президенти. Тобто принцип двопартійності вдалося зберегти.