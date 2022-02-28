"Знайшлась хвилинка для музики": український боєць підняв бойовий дух своїх побратимів

Чотири дні війни, а дух українських прикордонників не спадає. Це підтверджують зворушливі відео, які надходять із фронту.

Одне із таких опублікували на фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби України.

Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Український боєць підняв бойовий дух своїх побратимів

Українські бійці продовжують зворушувати мережу.

Чотири дні війни, а дух українських прикордонників не спадає… Між тяжкими боями охоронці кордону знайшли, УЯВІТЬ собі, хвилинку для МУЗИКИ. А, як відомо, УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ і МУЗИКА можуть подолати все!!!,

– йдеться у повідомленні.

Український підняв бойовий дух своїх побратимів: зворушливе відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.