Знайшли без пульсу: у в'язниці Тбілісі помер українець

У в'язниці №8 у Глданському районі Тбілісі, як стало відомо 24 листопада, помер ув'язнений. Згодом виявилося, що мовиться про громадянина України.

Грузинські правоохоронці оперативно розпочали розслідування інциденту. Підозрюють, що все сталося через прояв недбалості з боку співробітника в'язниці.

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У Глданській в'язниці у Грузії помер громадянин України

У в'язниці №8 у Тбілісі помер ув'язнений – 32-річний громадянин України. За даними грузинських ЗМІ, загиблого звали Єгор Грегенко. Його тіло знайшли 24 листопада о 7 годині ранку.

У пенітенціарній службі розповіли, що "черговий лікар помітив засудженого, який лежав горизонтально у ліжку без пульсу". Ознак насильства після зовнішнього огляду не виявили.

Чоловік відбував покарання за злочин, пов'язаний із наркотиками (засуджений за статтею про "незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів" на 9 років).

У в'язниці кажуть, що чоловік пройшов медогляд, вакцинацію проти коронавірусу, і ні на що не скаржився.

Наразі правоохоронці розслідують інцидент за підозрою у недбалості з боку співробітника пенітенціарної установи.

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