Знайшли катетери з бурою речовиною: у МВС розповіли про останні години життя Полякова

У померлого народного депутата Антона Полякова правоохоронці знайшли 10 тисяч гривень і 800 доларів готівкою. А ще – два катетери з речовиною бурого кольору.

Про це 13 жовтня в ефірі одного з українських телеканалів повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Він також розповів про останні години життя політика.

Радимо переглянути З'явилося відео останніх хвилин життя нардепа Полякова

Що відомо слідству про останні години життя Полякова

Представник Міністерства внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що відомо слідству про останній години життя народного депутата Антона Полякова:

Перед тим, як опинитися у таксі, в якому його й виявили правоохоронці, Поляков три години випивав у ресторані.

А зустрічався покійний парламентарій із "громадянином Д" (ймовірно, мовиться про Руслана Джамбулатова), причому за власною ініціативою.

За нашою інформацією, покійний зателефонував громадянину Д, з яким перебував у дружніх стосунках, і запропонував зустрітися. Вони зустрілися в ресторані, й разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт,

– сказав Єнін.

І додав, що Антон Поляков під час перебування у закладі візуально мав вигляд абсолютно здорової людини.

Після ресторану Поляков і "громадянин Д" їздили дві години Києвом. "Громадянин Д" (свідчення якого, за словами представника МВС, допомогли "розплутати клубок подій того вечора") викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою основною машиною. Потім Поляков пересів у таксі.

Що було при собі у померлого нардепа Полякова

на питання про те, як у крові Полякова опинився метадон, поки відповіді немає. Єнін сказав тільки, що "не уповноважений розголошувати інформацію щодо цього", її вивчає слідство.

За словами Євгенія Єніна, серед особистих речей Антона Полякова, у кишені померлого, знайшли два катетери з бурою речовиною. Що це за речовина – мовляв, ще з'ясовують.

Слідство також має відео з місця події – поліцейські працювали з боді-камерами.

А от щодо перебування нардепа в ресторані – є цікавий нюанс: до Полякова з товаришем підсідав третій чоловік. Хто це – у МВС не сказали.

Ми не виключаємо жодної з версій, але на сьогодні немає підстав говорити про насильницьку смерть нардепа Антона Полякова,

– підсумував при цьому перший заступник глави МВС.

Коротко про смерть народного депутата Антона Полякова