Знайшли лижі та колекцію вин: таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі

Представники "Талібану" зайшли у покинуте посольство Норвегії в Кабулі. Бойовики знайшли у приміщенні лижі та колекцію вин.

Водночас таліби виявили у покинутому посольстві книжки та диски з фільмами й музикою. За день до того, як "Талібан" увійшов до Кабула, співробітникам посольства Данії та Норвегії вдалося евакуюватись.

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Таліби ламали CD-диски та знімали картини

Водночас через обставини, в яких відбувалась евакуація, працівники змушені були покинути чимало речей. Видання опублікувало фото того, чим таліби займалися у посольстві:

ламали CD-диск з різдвяними піснями та з мультиком "Курт стає злим";

досліджували знайдену пару лиж.



Таліби взялися нищити CD-диски / Фото Aftenposten

Згідно з інформацією видання, представники "Талібану" познімали зі стін картини, а з підвалу дістали колекцію вин посла. Ймовірно, відповідну колекцію знищать.

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Наразі співробітники посольства Норвегії перебувають в Осло. В Міністерстві закордонних справ країни виданню розповіли, що важливі документи й обладнання знищені задовго до евакуації. Водночас у Норвегію забрали портрет короля Гаральда.

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