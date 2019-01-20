Знайшли ген, який відповідає за поширення раку простати

За розвиток важкого захворювання відповідає окремий ген в онкологічних утвореннях передміхурової залози, який можна "відключити" за допомогою інструментів редагування.

Дослідники з Рутгерського університету США з'ясували, що присутність гена NSD2 вказує на високий ризик поширення раку.

Читайте також: Вчені зупинили поширення раку, перетворивши онкоклітини на жир

Цей ген також відповідає за швидке розростання пухлини і розвиток метастаз, повідомляє журнал Nature.

Виявити дефектний ген-тригер важкої форми онкології NSD2 вченим допомогла особлива нейромережа, яка перебирає всі можливі фактори розвитку онкологічних захворювань.

Дослідники мають на меті використати змішану терапію, що спрямована проти раку простати. Вона містить в собі лікування у два етапи, яке пригнічує активність гену NSD2 і лікування активними речовинами вже виявленої пухлини.

Наразі лабораторні дослідження проводяться тільки на мишах, проте дослідники вважають, що технологія може бути адаптована для лікування людей.

Попри те, що алгоритм, використаний в дослідженні, був націлений на вивчення раку простати, автори роботи стверджують, що його можна застосовувати і для вивчення інших видів раку, щоб краще зрозуміти, які результати можуть бути застосовні до людей.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.