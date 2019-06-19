Імовірно знайшли тіло 11-річної Дарії Лук'яненко, яка зникла на Одещині

У селі Іванівка на Одещині поліцейські виявили тіло, що імовірно належить зниклій Дарії Лук'яненко. Наразі тіло дитини перебуває у вигрібній ямі. За результатами експертизи та після опізнання родичами, буде з'ясовано, чи це насправді Дарія. Крім того, правоохоронці затримали основного підозрюваного у цій справі.

Тіло поліцейські виявили під час невідкладного обшуку в одному із будинків у Іванівці. Саме тут проживала та зникла 11-річна Дарія Лук’яненко.

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Наразі правоохоронці намагаються дістати тіло дитини з вигрібної ями. Після цього його направлять на судмедекспертизу, а також проведуть опізнання родичі.

За словами керівника Нацполіції Сергія Князєва, поліція також затримала основного підозрюваного у цій справі. За версією слідства, це 25-річний власник будинку, в якому виявили тіло. Чоловіка мають доправити до відділку поліції для допиту.

Перший заступник голови Національної В’ячеслав Аброськін переконує, що знайдене тіло належить саме Дарії Лук’яненко.

Видання "Думская" пише, що правоохоронці заходили у цей будинок у перший день пошуків, а привели їх туди службові собаки. Щоправда, вони тоді не приділили цьому місцю належної уваги.

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