Одеса забила останній цвях в труну "Юговостока"

Сердечно вітаю Одесу з "мінус одним фейком" – ліквідацією рашапропагандистського, під "майбутню ОНР" спорудженого, "пам'ятника засновникам", котрі насправді ніякі не засновники.

Як росіяни "мітять" територію

До речі, нещодавно в Берліні зовсім випадково довідалася, що в 1989 році однією з умов виведення радянських військ із НДР і об'єднання Німеччини було, виявляється, збереження на всій території Східної Німеччини радянських пам'ятників.

Цікаве Танцювати з приводу "наші прорвали фронт під Сватовим" ще зарано

Отже, таваріщі чекісти таки планували повернутися, Путін недарма вимагав повернення НАТО в кордони 1997 року – щоб розуміти їхні наміри, стежте за пам'ятниками, тобто за руками!

Пам'ятник російській імператриці у центрі Одеси був одним із символів проєкту окупантів "Юговосток" / Колаж 24 каналу

До теми Де насправді місце Катерині II

З демонтажем монумента псевдозасновниці Одеса фактично анулювала нарешті проєкт "Югавасток", і це прекрасно.

При цій нагоді не можу не нагадати свій виступ тут восени 2018-го, на відкритті Одеського міжнародного літературного фестивалю, і не спитати: а, до речі, одесити, як там з увічненням пам'яті про родину Комарових? По-моєму, саме час братися...