Зупинка метро й різкі перепади напруги: у 3 містах – проблеми зі світлом після ударів Росії

У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі 16 листопада виникли серйозні перебої з електропостачанням після ударів Росії. Через дефіцит живлення у Харкові зупинився метрополітен і зникло світло в частині міста.

Як повідомляють місцеві медіа, перед повним знеструмленням споживачі спостерігали різкі коливання напруги в мережі. Фахівці радять жителям негайно вимкнути чутливі електроприлади з розеток, щоб запобігти їхньому пошкодженню.

Що відомо про ситуацію у Харкові?

У Харкові внаслідок стрибків напруги електроенергія повністю зникла в частині районів.

Слідом за цим зупинився рух поїздів метрополітену, а пасажирів закликали скористатися альтернативним громадським транспортом.

Ситуація в енергосистемі після нових ударів

Схожі перебої зафіксували у Дніпрі та Запоріжжі, де енергосистема також зазнала нестабільності через ворожі атаки. Енергетики з'ясовують масштаб ушкоджень і докладають зусиль для якнайшвидшої стабілізації живлення.

Загалом же, у Запорізькій області запроваджені графіки аварійних відключень світла.

Згодом, в Укренерго зазначили, що масштабні знеструмлення внаслідок ворожих ударів фіксували, окрім Дніпра, Запоріжжя та Харкова, ще й у Полтаві. "Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене", – йдеться в офіційному повідомленні.

Енергетики уточнили, що передусім важливо відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об'єктів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія продовжує системні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Через це в низці областей уже запроваджували екстрені та аварійні обмеження споживання.

При цьому, у Києві переходять на новий режим вуличного освітлення. Яскравість ліхтарів приглушать наполовину, а декоративну підсвітку вимкнуть, проте на 8 магістралях збережуть повну потужність.