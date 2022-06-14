Зниклу статтю Кирієнка збиралися опублікувати пізніше, щоб виправдати анексію Донбасу, – ISW

Російське видання "Ізвєстія" нещодавно опублікувало звернення першого заступника глави адміністрації президента країни-агресорки, у якому мовилося про відбудову Донбасу Росією. Згодом його видалили та звинуватили у публікації "хакерів".

Однак в Інституті з вивчення війни вважають, що це звернення повинні були опублікувати пізніше. Так, Росія збиралася виправдати анексію Донбасу.

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Статтю Кирієнка збиралися опублікувати пізніше

Видання "Ізвєстія", яке підтримує Кремль, 12 червня опублікувало звернення так званого куратора Донбасу Сергія Кирієнка. У статті мовилося про те, що Росія повинна його відновити. Проте її доволі швидко видалили. Редакція назвала статтю "фейковою" та звинуватила хакерів у публікації.

"Ізвєстія", ймовірно, мали намір зберегти статтю на пізнішу дату, щоб встановити інформаційні умови для російської анексії Донбасу,

– зауважили фахівці ISW.

У зверненні Кирієнка мовилося, що Росія відновить Донбас, попри високі витрати та зниження рівня життя для росіян.

"Вся Росія відновлюватиме Донбас. Так, це коштуватиме кілька трильйонів рублів. Але ці гроші будуть виділені з російського бюджету – навіть ціною тимчасового зниження рівня життя країни" – заявив у зверненні Кирієнко.

Цілком ймовірно, що стаття була справжньою. Навіть якщо у публікації насправді винні хакери, російські "журналісти" могли її підготувати наперед. Адже наприкінці лютого інше пропагандистське видання "РИА Новости" опублікувало статтю про буцімто перемогу над Україною та повернення Києва "у лоно російського світу".

Також у ній розповіли про те, як "мужньо" боролися окупанти. Зрозуміло, що всі "подвиги" загарбників описували у минулому часі, ніби Росія й справді перемогла. Це творіння пропагандистів було на сайті близько 30 хвилин і потім його також видалили.

Раніше Кирієнка визначили як майбутнього "главу нового російського федерального округу", який охоплюватиме Донбас, а також тимчасово окуповані населені пункти в Херсонській та Запорізькій областях.

Дивіться скриншоти видаленого звернення Кирієнка / Фото Олександра Невзорова

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Про що ще мовилося у зверненні

Звернення Кирієнка починається зі слів про день Росії, який відзначали в день публікації – 12 червня. Потім заступник голови адміністрації президента країни-агресорки у кращих традиціях прокремлівських пропагандистів почав розповідати про абсурдні історичні "факти", міфічних фашистів в Україні, "величну" російську культуру, "п'яту колону" та висувати інші сміховинні тези.

Також, як вірний пес Кремля, він цитував президента Росії Володимира Путіна, який нещодавно порівняв себе з Петром I. Після довгого та безглуздого вступу, Кирієнко, звичайно ж у минулому часі, описав звільнення тимчасово окупованих територій України від "нацизму".

"Сьогодні, цього святкового дня, я хочу звернутися до звільнених регіонів. Шановні мешканці Маріуполя, Херсона, Мелітополя, Бердянська та інших звільнених міст", – цинічно заявив так званий куратор Донбасу.

Також посіпака Путіна оголосив про заплановані референдуми на тимчасово окупованих територіях. Цілком ймовірно, що звернення написали заздалегідь, сподіваючись на хоч якісь успіхи окупаційних військ до дня Росії.

Проте загарбники, як і понад 3 місяці до цього, сподівань Путіна не задовольнили, а пропагандисти опублікували невідредаговану версію, вчергове показавши свої неабиякі інтелектуальні можливості.

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