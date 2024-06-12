Зникнення 9-річної Валерії у Німеччині: у районі пошуків знайшли неідентифіковане тіло
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Під час пошуків 9-річної українки Валерії в Саксонії в лісі знайшли тіло. Проте правоохоронці все ще перевіряють, чи йдеться саме про зниклу дівчинку.
Зазначимо, що Валерія зникла ще 3 червня. Весь цей час тривали масштабні пошуки, які вийшли навіть за межі Німеччини. Станом на зараз не встановлено особу людини, яку знайшли у межах пошуку. Розтин також має уточнити причину смерті.
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У лісі виявили тіло
У Німеччині вже понад тиждень тривають пошуки 9-річної дівчинки Валерії. У вівторок, 11 червня, у лісі між районом Россвайн у Малічі і районом Дебельн у Гермсдорфі поліція виявила тіло людини. Територію оточили.
Наразі перевіряється, чи це була загибла дев’ятирічна дівчинка з Дебельна, яку раніше розшукували,
– вказали правоохоронці.
Повідомляється, що у районі, де знайшли тіло, практично не було пошуків. Слідчі все ж вирішили дослідити цей район після того, як місцеві повідомили, що чули крики про допомогу з цієї ділянки лісу.
Поліція заявила, що наразі не може надати додаткових подробиць. Проте 12 червня о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) правоохоронці збирають пресконференцію, щоб оголосити деталі розслідування.
Що відомо про зникнення дівчинки
- У німецькому місті Дебельн 3 червня по дорозі в школу зникла 9-річна Валерія родом з Дніпропетровщини. Як правило, вона користувалася автобусом, але цього разу так не зробила. Мати забила на сполох, коли донька не прийшла додому вчасно.
- Відомо, що Валерія разом з родиною переїхала до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Батько Валерії залишився в Україні. Наразі чоловік служить у Збройних Силах України. Чоловік вважає, що його доньку могли викрасти, тому записав відеозвернення, у якому закликав знайти мужність повернути Валерію в родину.
- Чоловік вже отримав відпустку з військової служби. Зараз він перебуває на Дніпропетровщині та намагається отримати необхідні документи для поїздки до Німеччини.
- До пошукової операції були залучені водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники. Дитину розшукували навіть поза межами Німеччини – у Польщі та Чехії. У поліції не виключали, що дитина може перебувати вже за кордоном.