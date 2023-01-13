Зникнення британських волонтерів біля Бахмута: де зараз можуть перебувати Бегшоу та Перрі
Джерело:BBC
Біля Бахмута зникли британські волонтери Ендрю Бегшоу та Крістофер Перрі. Російські окупанти заявляють, мовляв, знайшли тіло одного з них.
Бегшоу та Перрі 6 січня нібито вирушили до Соледара. Інший волонтер розповів, що вони поїхали, аби допомогти з евакуацією.
Важливо Біля Бахмута зникли британські волонтери: не виходять на зв'язок із 6 січня
Зазначимо, на Бахмутському напрямку є багато груп, до складу яких входять іноземці. Вони допомагають з евакуацією мирних жителів і привозять людям їжу та товари.
Волонтерів бачили у Краматорську
Кореспондент ВВС Йогіта Лімайє та продюсер Імоджен Андерсон бачились з Паррі на новий рік у місті Краматорську. Волонтери розповідали, що хотіли зробити репортаж про Бахмут.
Журналісти також прямували до Бахмута 2 січня. Однак, як тільки вони дісталися міста, втратили зв’язок. Це був останній контакт, який вони мали з волонтером.
Вони займались евакуацією
Ще 3 січня Паррі взяв інтерв'ю у журналіста-фрілансера Арно де Декера у Бахмуті. Волонтер розповів, що був водієм евакуації. Він отримував запити від людей, які просили поїхати і забрати їхніх родичів.
Журналіст згодом зауважив, що більшість волонтерів не наважуються туди йти, тому що це дуже небезпечно. Того ранку Кріс пішов рятувати жительку, яка застрягла у своїй квартирі.
Бегшоу також займався евакуацією протягом кількох місяців. Він жив у Краматорську, мав автомобіль, на який збирав пожертви. Журналісти відзначають, що волонтер мав значний досвід.
Окупанти заявляють, що знайшли тіло
- Вагнерівці 11 січня заявили, нібито знайшли тіло одного з двох британських волонтерів. Вони оприлюднили фото документів з іменами обох іноземців, а також волонтерське посвідчення одного з них. Проте не уточнили, кого саме знайшли.
- У поліції не можуть ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію. Заступник начальника відділу комунікації поліції Донеччини Олександр Полосухін розповів, що поліція продовжує слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місця перебування зниклих.