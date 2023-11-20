Не виходить на зв'язок: у Чорному морі зникло турецьке судно із 12 членами екіпажу

У Чорному морі на вихідних пройшов шторм. Після негоди екіпаж турецького судна перестав виходити на зв'язок.

Турецьке вантажне судно зникло біля узбережжя Чорного моря під час шторму 19 листопада. На борту було 12 осіб екіпажу.

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Пошуки не змогли провести

Капітан турецького Kafkametler повідомляв вранці, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини.

Вже 19 листопада регіон накрила негода. Вона не дозволила розгорнути пошукову операцію.

Пошуково – рятувальні групи розгорнуті в регіоні. Вони готові почати операцію, коли погода стабілізується.

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