Не виходить на зв'язок: у Чорному морі зникло турецьке судно із 12 членами екіпажу
20 листопада 2023, 07:28Читать новость на русском
Джерело:Reuters
У Чорному морі на вихідних пройшов шторм. Після негоди екіпаж турецького судна перестав виходити на зв'язок.
Турецьке вантажне судно зникло біля узбережжя Чорного моря під час шторму 19 листопада. На борту було 12 осіб екіпажу.
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Пошуки не змогли провести
Капітан турецького Kafkametler повідомляв вранці, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини.
Вже 19 листопада регіон накрила негода. Вона не дозволила розгорнути пошукову операцію.
Пошуково – рятувальні групи розгорнуті в регіоні. Вони готові почати операцію, коли погода стабілізується.
Росіяни показали, як напали на турецьке судно в Чорному морі
- Тероризм з боку Росії не вщухає. Причому у Кремлі не соромляться його та навіть хизуються ним. Так, у серпні виклали відео з нападом на турецьке судно "Сукру Окан" у Чорному морі.
- Російські загарбники силою оглянули судно "Сукра Окан" з Туреччини. На відео, яке виклали окупанти, можна побачити, як військові з гелікоптера висадилися на палубу.
- Міноборони пишаються своїм "професіоналізмом". У відомстві намагаються переконати, що так звані "оглядові заходи" здійснювали "професійно, відповідно до вимог міжнародних документів".