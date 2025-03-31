Зникнення американських солдатів у Литві: з болота витягли їхню бронемашину

Напередодні під час навчань на полігоні поблизу Пабраде на сході Литви безвісти зникли 4 американських солдати. Їхню броньовану машину M88 Hercules врешті витягли з болота минулої ночі.

Про це в понеділок, 31 березня, повідомили в литовському міністерстві оборони, передає 24 Канал. Наразі невідомо, чи були військові всередині.

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Що відомо про інцидент

Солдати армії США з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії зникли під час планових тактичних навчань неподалік від кордону з Білоруссю. Їхня бронемашина затонула в болотистій водоймі, а пошуки були складними через умови місцевості та необхідність осушення території.

Після шести днів безперервних зусиль у Пабраде, учора пізно ввечері бронемашину нарешті витягли з болота,

– написали в міноборони Литви.

Лише приєднання до транспорту першого тросу потребувало кількох годин занурення в цілковитій темряві.

На місці події продовжують працювати місцева військова поліція та американські слідчі, вони збирають більше інформації про ситуацію.

Нагадаємо, до пошуково-рятувальної операції залучили шламові помпи, крани, понад 30 тонн гравію, а також інженерів з армії США. Окрім того, допомогу надали Збройні сили Польщі, відправивши 150 військових та інженерний підрозділ з додатковими водяними помпами й ремонтно-евакуаційними машинами.