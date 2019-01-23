Зникнення футболіста Еміліано Сала: група пошуку літака оголосила про перші знахідки

Офіцер авіаційного пошуку Нормандських островів Джон Фітцджеральд, який очолює експедицію, яка займається пошуком зниклого літака з новачком "Кардіффа" Еміліано Сали, заявив про те, що у водах Ла-Маншу були знайдені уламки, які можуть свідчити про авіакатастрофу.

Раніше 24 канал писав, що увечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв’язок з літаком пропав.

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Поліція повідомила, що 22 січня на поверхні води були виявлені кілька уламків. Наразі рятувальники не змогли підтвердити, чи вони є частинами зниклого повітряного судна, інформує Sky Sports.

Голова пошукової служби Джон Фітцжеральд зазначив, що було знайдено погнутий уламок металу та подушку, поблизу яких плавали ще кілька дрібних предметів. Жодних слідів людей не виявлено.

Станом на даний час два літаки та кілька катерів продовжують пошуки зниклого судна в районі острова Гернсі, біля якого теоретично міг впасти літак із Салою на борту. Саме там були знайдені уламки, ймовірно, саме цього повітряного судна.

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