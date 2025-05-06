Зніміть рожеві окуляри, – військовий третьої штурмової назвав чітку мету росіян зараз
- Єременко підкреслив, що боротьба з Росією може бути тривалою, і українці мають шанс змінити хід історії.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на "триденне перемир'я", запропоноване Росією, заявивши, що Україні потрібен тривалий мир.
Російський агресор не зупиниться, доки не реалізує свою ключову мету. Саме тому українському суспільству варто зосередитися на тривалій боротьбі за своє майбутнє.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів начальник штабу батальйону ПТРК Третьої окремої штурмової бригади Євген Єременко. Він додав, що росіяни не зупиняться на вже захоплених територіях.
Дивіться також Путін просуває фейкове перемир'я: чого насправді прагне очільник Кремля
Боротьба з Росією може бути тривалою
Спочатку вони анексували Крим, згодом розпочали війну на Донеччині та Луганщині, а пізніше вторглися в Україну повномасштабно.
Потрібно просто зняти рожеві окуляри й припинити вірити в диво, що раптово щось зміниться. Мета росіян проста – захоплення всієї території України, знищення українського народу, української нації, тобто всього, що хоч якось пов'язане з Україною,
– заявив Євген Єременко.
За його словами, Росія впродовж століть намагається знищити українську державність. Втім сьогодні українці мають шанс змінити хід історії: виховати нове, ще сильніше покоління, яке продовжить цю боротьбу, адже агресія Росії не завершиться скоро.
До речі, у той час Росія запропонувала так зване "триденне перемир'я" до 9 травня. Наразі у Кремлі вже почали заявляти, нібито "київський режим" не погодився на пропозицію Владіміра Путіна, бо не хоче миру. Президент Володимир Зеленський також відреагував на ці заяви і зазначив, що йому потрібен тривалий мир.