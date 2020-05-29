Економічно розвинений автономний Гонконг – носій небезпечної бацили демократії для Китаю. Тому "Компартія" Піднебесної хоче позбавити місто його власної політико-правової системи. У 2019 році спроба прийняття закону про екстрадицію привела до масових протестів. Зараз Пекін вирішив більше не церемонитися і прийняв закон про державну безпеку.

Гонконг стал одним из самых успешных городов на Земле благодаря либерализму. До 1997 года, пока он был британской колонией, там действовала британская же политическая и правовая система. Об этом говорится в новом блоге "Безумный мир" на 24 канале.

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По условиям возвращения города коммунистическому Китаю, британские права и свободы там должны были действовать еще 50 лет – до 2047 года. Такое сосуществование назвали "Одна страна – две системы". Однако авторитарный Китай чем дальше, тем меньше готов мириться с наличием внутри себя остовка британского права и либеральных ценностей.

Пекин не без оснований воспринимает Гонконг как носителя опасной бациллы демократии. С точки зрения руководителей "Компартии" Китая, при малейшей неосторожности эта бацилла может выплеснуться за пределы Гонконга и начать быстрое распространение по континентальному Китаю.

В этом случае против нее придется применять уже не терапевтические, а хирургические методы, включая кропоускание. А этого не хочет никто.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" за 29 мая 2020:

Поэтому руководство Китая уже давно ведет курс на постепенное удушение всех демократических институтов Гонконга и превращение города из бастиона свободы в просто еще один китайский город.

До теми Гонконг більше не має автономії від Китаю, – Помпео

Для уничтожения демократии Пекин применял древний китайский метод казни с помощью тысячи порезов. Это когда человек медленно инезаметно истекает кровью от множества маленьких ранок, каждая из которых абсолютно пустяковая и не смертельная.

Китайские власти довольно успешно отрезали у жителей Гонконга свободу по кусочку, однако в прошлом году произошел сбой.

Протест в Гонконге

Местные жители восстали против соглашения об экстрадиции с материковым Китаем. По этому соглашению, на материк можно было выдавать людей, совершивших тяжкие преступления.

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Народ быстро понял, что это является методом выдачи Китаю противников "Компартии". Целый год в Гонконге шли уличные столкновения демонстрантов и полиции. Они закончились победой гражданского общества. Соглашение об экстрадиции отменили.

Народ ливовал, но Пекин воспринял это поражение очень близко к сердцу. С точки зрения "Компартии" произошло ужасное – люди Гонконга поняли, что могут победить систему. Они осознали, что их борьба не безнадежна, что надежда есть.

А когда у людей есть надежда, они очень опасны для системы. Например, в России государство тратит огромные деньги на ботов, которые пишут оппозицинерам посты и комментарии в стиле "Не надо выходить на улицу!", "Никогда у вас ничего не получится!", "Даже не пробуйте сопротивляться", "Я вам гарантирую, что все это бесполезно" и так далее.



Протесты на улицах Гонконга в 2019 году / Фото ANSA

Цель именно в том, чтобы надежда на успех даже не появлялась. С точки зрения режима, очень важно приучить людей к беспомощности. Они сами должны думать, что ничего не выйдет. В этом случае они перестанут верить в себя и останутся сидеть дома.

Ну, а в Гонконге в прошлом году произошло обратное: люди увидели, что могут победить систему. И осмелели. Они начали требовать по-настоящему демократическхих выборов парламента и главы города.

Это уже неслыханная наглость. Китай решил больше не страдать фигней с тысячей порезов, а решил принять закон о государственной безопасности в Гонконге.

Что предусмотрено законом? Согласно этому закону, в городе запрещается деятельность, направленную против безопасности Китая. Там вводится ответственность за государственную измену, сепаратизм, подстрекательство к мятежу, призывы к свержению власти, шпионаж и любые политические связи с иностранцами.

Теоретически, этот закон должны были принять сами жители Гонконга, но они не хотят. Они не хотят, чтобы их наказывали за какие-то вещи, которые они даже преступлениями не считают.

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Пекин выбрал время, пока Запад занят эпидемией коронавируса, и сам решил принять такой закон – без Гонконга и за Гонконг.

Сейчас на улицы города снова выходят десятки тысяч людей, чтобы протестовать против пекинского вмешательства в городские дела. И в этот раз у них есть надежда на победу в противостоянии, так как весь мир уже обратил внимание на происходящее.



Новые беспорядки в Гонконге / Фото picture-alliance

Реакция США

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в случае принятия китайского закона Гонконг будет лишен америкнского статуса автономной территории, на него будут распространено действие обычных китайских пошлин и визовых ограничений.

Таким образом, Гонконг может моментально лишиться статуса одного из финансовых центров мира, а также особого положения торгового посредника между Китаем и США. Экономика города будет подорвана.

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Но еще хуже другое – люди без проблем вкладывали деньги в город, где действует британская правовая система. Если там будет работать китайская, то это совсем другое дело. И тут могут возникнуть проблемы для Китая. Нынешний Гонконг с его биржей и банками – это идеальный инструмент привлечения инвестиций для растущей экономики Китая.

Бывшая метрополия – Великобритания – уже пригласила к себе банки, биржи и спецлиалостов из Гонконга, если они захотят и далее работать в условиях полной свободы. Многие из них, я думаю, будут не против переехать в Лондон. А если они все уедут, Китаю будет намного сложнее искать инвесторов.

Уничтожение автономии Гонконга – это как превратить курицу, несущую золотые яйца, в просто курицу.

Одна страна – две системы

Но есть и еще один негативный для Китая момент. Пекин не скрывает желания вернуть под свою юрисдикцию и Тайвань – остров, на котором укрылось прежнее, капиталистическое правительство страны.

Предполагалось, что демократический Тайвань вернется в Китай тоже в рамках программы "одна страна – две системы". Но сейчас тайваньцы пристально смотрят на события в Гонконге и им все происходящее совсем не нравится.

Если Пекин сейчас попробудет срочно сожрать и переварить Гонконг, то Тайвань, скорее всего, мирным путем никогда не вернется в состав большого Китая.

И здесь без Трампа

И последнее, самое важное. Насчет мирного пути. Сейчас нетрудно предположить, что дальше в Гонконге начнутся массовые антикитайские протесты. Китай наверняка бросит на их подавление силу. Все это будет происходить на фоне избирательной кампании в США, которая идет под знаменем противодействия Китаю.

У Дональда Трампа появится колосстальное искушение встать на защиту угнетенного вольного города. Его будут к этому толкать как левые, так и правые. У него самого будут чесаться руки, чтобы поставить китайцев на место. Поводов для этого полно, возможностей тоже – миллион.

И если в какой-то момент он решит показать свою силу и отдаст приказ своим военным сделать что-то очень рискованное и глупое, то последствия будут просто чудовищными, – причем для всего мира, включая нас с вами.

Будем надеяться на благоразумие всех заинтересованных сторон, хотя, если честно, я в их благоразумие не очень-то верю.