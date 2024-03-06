Сам себе не зміг захистити, — майор ЗСУ проаналізував ліквідацію корабля "Сергій Котов"

Спецпідрозділ ГУР МО Group 13 разом з Військово-морськими Силами у ніч проти 5 березня відправили на дно Чорного моря патрульний корабель "Сергій Котов". Удар по судну завдали морськими дронами Magura V5.

Знищенний корабель "Сергій Котов" був трансформером. Адже росіяни могли використовувати його навіть для запуску крилатих ракет. Також на борту судна могло бути устаткування ППО та радіолокаційна система. Детальніше про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Єгор Чечеринда.

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"Знали й нічого не зробили"

Минулого року цей корабель був "поранений". Спочатку окупанти відтягнули судно до Керчі, а потім до Новоросійська, де його підлатали й знову спустили на воду.

У перехопленій розмові командир корабля сказав, що екіпаж за 40 хвилин попередили про потенційну небезпеки. Росіяни були проінформовані, що до них пливуть дрони, які очевидно завдаватимуть удар.

Корабель, який насамперед призначений для того, аби захищати інші об'єкти, сам себе не зміг захистити,

– мовив майор ЗСУ.

Засоби ураження, які стояли на борту "Сергія Котова", нездатні влучити у дрон, швидкість якого становить близько 80 кілометрів на годину. Росіяни були проінформовані та попереджені, а також мали засоби ураження, проте не змогли себе захистити.

Тепер кораблю "Сергій Котов" точно немає аналогів

За підрахунками, ще до цього інциденту українські військові ліквідували близько 30% ворожого флоту. Зараз росіяни бояться виводити у море вцілілі кораблі, щоб уникнути ураження морськими дронами.

На воду корабель "Сергій Котов" спустили лише у 2021 році. Офіційно до складу Чорноморського флоту Росії судно приєднали аж влітку 2022 року. Тобто вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Корабель зовсім новий. Як люблять говорити росіяни: "Аналогов нєт",

– зазначив майор ЗСУ.

За даними ГУР МО, "Сергій Котов" разом з крейсером "Москва" брав участь у захопленні острова Зміїний. Нарешті він навіки возз'єднався з "Москвою", поповнивши склад "підводного" флоту Росії.

Чечеринда зауважив, що на відео, яке опублікувала українська розвідка видно як один з безпілотників Magura V5 просто в'їжджає у дірку в трюмі корабля.

До слова, спецоперація зі знищення ворожого судна була й економічно вигідною. Адже дроном Magura V5, який в декілька разів дешевший за "Сергія Котова", наші військові знищили корабель вартістю 65 мільйонів доларів.

Знищення корабля "Сергій Котов": коротко