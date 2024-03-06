Окупанти згадують про всі свої "здобутки": як живе Крим після знищення "Сергія Котова"

Українські військові знищили в тимчасово окупованому Криму російський патрульний корабель "Сергій Котов". Це викликало різну реакцію у жителів півострова, традиційно відреагували лише окупанти, які звикли приховувати втрати.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник Ескендер Барієв, зауваживши, що у Криму проживають різні категорії населення. Для українців знищення корабля, звісно, стало приємною новиною та потужним сигналом.

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Які суспільні настрої панують у Криму

Населення Криму по-різному сприймає цю інформацію. Не треба забувати, що є люди, які не отримують ніяких новин, або ті, хто взагалі не цікавиться тим, що відбувається. Сюди можна віднести російських громадян або колаборантів.

Вони читають тільки пропагандистські ЗМІ, вірять тому, що розповідає окупаційна влада, не хочуть почути ніяких альтернатив. Є й такі, яким абсолютно байдуже на все, тому вони нічим не цікавляться.

Щодо наших громадян, то кожен вдалий удар підіймає їм настрій, тоді з'являється впевненість, що Крим все-таки буде деокупований,

– розповів Ескендер Барієв.

Серед людей тривали дискусії про контрнаступ, адже про це багато говорилося й очікувалося, що він відбудеться у 2023 році. Такі процеси сприймаються досить боляче, але коли українці справді бачать ефективні дії, удари, то починають говорити, що вірять у звільнення Криму та дуже цього чекають.

Як відреагували окупанти

Найперше окупанти намагалися згадати про всі свої "здобутки". Наприклад, говорили, що нібито знищили 38 БпЛА та багато іншої зброї ЗСУ.

Вони говорять, як колись збили український Су-24, вдарили по МіГ-29, який летів до Кривого Рогу – цим всім окупанти намагаються заговорити, "перекрити" всю інформацію, яка пов'язана з ударами по російських кораблях,

– зауважив правозахисник.

Також росіяни хочуть переконати людей нібито взагалі нічого не сталося, для цього вони приховують дані загиблих і поранених. Невигідні їм повідомлення – спростовують.

Що відомо про знищення "Сергія Котова"