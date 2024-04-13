"Вважали, що недоторканні": до другої річниці знищення крейсера "Москва" у ВМС розкрили деталі

Рівно два роки тому українські протикорабельні ракети вразили флагман чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер "Москва". Уже наступного дня вороже судно пішло на дно.

Відомо, що крейсер "Москва" – це чи не найдорожча втрата Росії у війні з Україною. Його вартість становила близько 750 мільйонів доларів. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розкрив деталі удару по флагману Чорноморського флоту Росії.

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Чітке планування бойової операції

Речник ВМС в інтерв'ю розповів подробиці щодо потоплення російського судна, яке українські військові знищили рівно два роки тому. За його словами, вдача – це завжди важливий елемент, але не головний.

Чітке планування бойової операції, терпіння та моніторинг дали свої результати. Коли наше командування Військово-морських сил побачило можливість знищити флагман, ми були до цього готові,

– сказав він.

Він також нагадав, що у той фатальний для російського флоту день була похмура та дощова погода, що теж зіграло важливу роль у потопленні флагмана. Зокрема, росіяни не були готові до такого удару, тому наслідки для них стали плачевними.

"Вони навіть не підозрювали, що у нас є власна крилата ракета і що ми взагалі можемо нанести вогневе ураження", – розповів речник ВМС.

"Ворог йшов малим ходом"

Зазначається, що перша ракета фактично залишила корабель без суттєвої частини керівного складу. Екіпаж уже не міг отримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі, й тому, звісно, втратили корабель.

Судячи з тих подій, які супроводжували цю операцію, ворог йшов малим ходом. Тобто окупанти навіть не боялися і, на своїх імперських амбіціях, вважали, що знаходяться на, як у них називають, "вбивцях авіаносців" й вони недоторканні,

– заявив Плетенчук.

Операція тривала менш як годину. Росіяни, маючи на озброєнні три ешелони ППО, за словами Плетенчука, навіть не скористалися ними повною мірою. Він зауважив, що два із трьох розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали.

"Було таке враження, що там порожні пости. От тому оце російське "авось пронесёт" вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету", – підсумував представник ВМС.

Що відомо про знищення російського крейсера