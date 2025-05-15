Не змогли на той час, – Буданов про знищення Кримського мосту у 2024 році

Кирило Буданов прокоментував імовірність знищення Кримського моста у 2024 році. Він відповів, чи є подібні шанси цьогоріч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України. У середу, 14 травня, у Києві презентували новітні моделі морських безпілотників.

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Що заявив Буданов

Раніше в Україні говорили про ймовірне "падіння" Кримського мосту до кінця 2024 року. Зрештою ситуацію прокоментував Буданов.

Імовірність тоді була. Не змогли на той час, так буває,

– зазначив він.

Керівник ГУР також відповів на запитання, чи є подібні можливості найближчим часом у 2025 році. "Не знаю", – лаконічно відповів він.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські дрони атакували радіолокаційну станцію С-400 на тимчасово окупованому півострові. Військовий експерт Роман Світан вважає, що це частина підготовки до основного удару по Керченському мосту.