Що потрібно для того, аби зайти в Крим: командувач ВМС дав чітку відповідь

З перших днів повномасштабного вторгнення Кримський міст залишався бажаною військовою ціллю для України. Олексій Неїжпапа пояснив, чи можливо деокупувати півострів без ліквідації "незаконної конструкції".

Сили оборони неодноразово вражали Кримський міст, внаслідок чого логістичне навантаження цього об'єкту знизилося, однак росіяни не припинили його використовувати для перекидання озброєння і засобів забезпечення окупаційної армії в Україні. Про це сказав командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Плани ЗСУ на Кримський міст

За словами Неїжпапи, Кримський міст – це логістичний ланцюг, який працює на агресора. І всі логістичні ланцюги задля перемоги мають бути знищені. Тому власне міст залишається важливою ціллю.

На запитання про те, чи вважає він можливим захід українських кораблів у Севастополь, Неїжпапа згадав рядок з російської пісні – "я знаю то, что невозможное возможно". Віцеадмірал додав, що інакше бути не може і Сили оборони повинні дійти до кінця.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст можна знищити за допомогою ATACMS, переданих США.

Нагадаємо, що нещодавно, 1 липня, наші пілоти вдарили по складу боєприпасів у Криму.