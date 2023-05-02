Знищення Кримського мосту повністю зламає логістику росіян: ветеран МВС розповів деталі

Без постачання боєприпасів, техніки та живої сили окупанти не зможуть обороняти Кримський півострів. Для забезпечення своїх військ у Росії буде лише один шлях.

З кожним ударом по цілях у Криму логістика росіян погіршується. Коли ЗСУ вдарять по Кримському мосту – забезпечення своїх військ для Росії стане майже неможливим. Про це 24 Каналу розповів Андрій Риженко – капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України (у 2004 – 2020 роках).

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Поромної переправи буде замало

Якщо Україна знищить Кримський міст та відріже росіян від Криму, в окупантів все одно залишається можливість постачання нових боєприпасів та техніки з моря. Однак не все так просто.

При відсутності коридору через Приазов'я до Кримського мосту, зокрема залізничної гілки, це буде набагато складніше. Для цього можливе використання тільки морського транспорту, поромної переправи або десантних кораблів. Думаю, саме тому вони так інтенсивно проводили ремонти,

– зазначив Андрій Риженко.

Крім того, нещодавно проводились навчання 5 десантних кораблів в районі Новоросійська. Вони виходили в море на чолі з БДК "Петр Моргунов". Завдяки цивільній поромній переправі можна переправляти техніку чи живу силу, але дуже обмежено.

"Сама Керченська протока з точки зору традиційних гідрографічних властивостей дуже непередбачувана навіть в літній період. Може піднятися сильний поривчастий вітер або штормова погода і ця переправа буде перекрита. Тому без залізничного сполучення через міст Керченський і коридор забезпечувати війська буде дуже складно", – наголосив Риженко.

Лише в Криму є приблизно 35 тисяч російських військових. А угруповання "Днепр", яке прикриває окуповану територію Херсонщини, налічує близько 63 тисяч особового складу. Крім того, неможливість проведення евакуації поранених суттєво збільшить кількість втрат окупантів.

Тобто якщо коридор буде перекритий, а Кримський міст знищений – це буде дуже серйозна проблема для російської армії. Тому що поромна переправа не зможе забезпечити навіть мінімально боєздатність всього угруповання.

Логістика росіян уже суттєво пошкоджена