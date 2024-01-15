У росіян будуть "пробіли", – Світан назвав наслідки знищення російських літаків

Українські Повітряні сили 14 січня завдали важкого удару Росії, ліквідувавши літак А-50. Знищення такого борту відбулося вперше в історії. Крім того, було пошкоджено Іл-22.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що для росіян збиття А-50 є таким самим психологічним та технічним ударом, як і затоплення крейсера "Москва". Росія не швидко зможе оговтатись після такої втрати.

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ЗСУ може скористатися ситуацією

Усього в Росії було 9 літаків А-50, а після вчорашнього удару залишилось 8. Проте проблема полягає насамперед у готовності екіпажів: ворог має тільки 3 – 4 екіпажів, які б могли виконувати бойові завдання.

Вчора Росія втратила один з них, який пішов "провідати" крейсер "Москва",

– зазначив Світан.

Тепер росіяни намагатимуться швидко "залатати" цю дірку в системі ППО у напрямку Керченського моста. За словами льотчика-інструктора, літак А-50 якраз прикривав його. Швидко відновитися ворог не зможе, зараз він намагатиметься перерозподіляти ділянки баражування літаків. Проте це тривалий процес.

ДРЛВ А-50 Цей літак – літаючий радар, який є "очами" російського ППО на дальність приблизно 600 кілометрів. Втративши цей борт, росіяни певний час не зможуть контролювати повітряний простір на відстані 500 кілометрів від лінії фронту вглиб України. Це означає, що вони не зможуть виявити розташування стартових установок українських ЗРК, радіолокаційних станцій. Також вони не побачать українських літаків, які підходитимуть до лінії фронту на гранично малих висотах. Тепер окупантам буде набагато складніше маршрутизувати польоти ракет, "Шахедів" принаймні з боку Криму.

Літак Іл-22 – теж непроста машина. Це так званий повітряний винесений командний пункт (ВКП) для управління дій наземними військами.

Через пошкодження цього літака у росіян будуть пробіли" на Запорізькому та Херсонському напрямку, поки вони не відновлять маршрути за напрямом дій. Також виникне проблема з екіпажами,

– наголосив військовий експерт.

Водночас на думку Романа Світана, в українських військ буде приблизно півтора-два тижні часу, щоб скористатися цими "пробілами" у росіян щодо повітряного прикриття Криму, Керченського мосту і щодо наземних операцій.

Іл-2 Це командний пункт, який керував рухами військ на землі, зокрема погоджував дії повітряно-космічних сил Росії із наземними військами. Після виведення з ладу Іл-22 можливий дружній вогонь по російських літаках та гелікоптерах, оскільки деякі механізми цього узгодження будуть втрачені. Водночас Іл-22 зазнав таких пошкоджень, що навряд чи його відновлять.



Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Удар по російських літаках: коротко